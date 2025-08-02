Жительница Астаны пропала на озере накануне дня рождения

Фото: akorda.kz

Девушка пропала во время отдыха на озере в Акмолинской области. На ее поиски отправили кинологов и даже беспилотник, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, обнаружить казахстанку 1991 года рождения удалось в зарослях камыша при помощи вездехода-болотохода Трэкол. "Девушку передали сотрудникам медицинской помощи. Примечательно, что уже завтра у нее день рождения, а один из спасателей отметил свой праздник прямо во время поисково-спасательной операции. По завершении работ волонтеры поздравили его с днем рождения бурными аплодисментами", – рассказали в МЧС. 12 июля в Костанайской области ночью искали женщину, которая ушла в степь и пропала.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: