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Происшествия

Жительница Астаны пропала на озере накануне дня рождения

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 14:52 Фото: akorda.kz
Девушка пропала во время отдыха на озере в Акмолинской области. На ее поиски отправили кинологов и даже беспилотник, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, обнаружить казахстанку 1991 года рождения удалось в зарослях камыша при помощи вездехода-болотохода Трэкол.

"Девушку передали сотрудникам медицинской помощи. Примечательно, что уже завтра у нее день рождения, а один из спасателей отметил свой праздник прямо во время поисково-спасательной операции. По завершении работ волонтеры поздравили его с днем рождения бурными аплодисментами", – рассказали в МЧС.

12 июля в Костанайской области ночью искали женщину, которая ушла в степь и пропала.

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Андрей Дюсупов
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