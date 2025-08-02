Жительница Астаны пропала на озере накануне дня рождения
Фото: akorda.kz
Девушка пропала во время отдыха на озере в Акмолинской области. На ее поиски отправили кинологов и даже беспилотник, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС, обнаружить казахстанку 1991 года рождения удалось в зарослях камыша при помощи вездехода-болотохода Трэкол.
"Девушку передали сотрудникам медицинской помощи. Примечательно, что уже завтра у нее день рождения, а один из спасателей отметил свой праздник прямо во время поисково-спасательной операции. По завершении работ волонтеры поздравили его с днем рождения бурными аплодисментами", – рассказали в МЧС.
12 июля в Костанайской области ночью искали женщину, которая ушла в степь и пропала.
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