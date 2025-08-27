Страшная находка в Алматы: машину с телом незнакомца извлекли из городского парка
Фото: Zakon.kz
Ночью 27 августа из камышевых зарослей парка в Турксибском районе Алматы извлекли автомобиль Toyota с телом неизвестного человека, сообщает Zakon.kz.
Ранее очевидцы рассказали Zakon.kz о том, что в камышах возле парка Желтоксан в Алматы стоит машина с телом неизвестного человека.
Фото: Zakon.kz
Извлечь автомобиль смогли сотрудники ДЧС Алматы. Для этого им пришлось использовать мощь грузовика "КАМаз".
Фото: Zakon.kz
Доставать тело из автомобиля на месте не стали. Со слов корреспондента Zakon.kz, трупный запах заполонил ближайшую округу.
"Судя по всему оно было там несколько дней", – отметил он.
Фото: Zakon.kz
Таким образом автомобиль вместе с телом неизвестного доставлен в городской морг для дальнейших следственных действий.
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz продолжает следить за новым развитием редкого происшествия.
26 августа в горах Алматы заблудились туристы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript