Полицейские задержали скотокрадов на месте преступления в ЗКО

Правоохранители Западно-Казахстанской области задержали с поличным подозреваемых в краже 11 лошадей с вольного выпаса. Задержание произошло в момент, когда преступники разделывали похищенных животных, сообщает Zakon.kz.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий в хозяйственной постройке по месту жительства одного из подозреваемых были обнаружены семь голов скота.

"Четверо животных к моменту задержания уже были разделаны. Причиненный ущерб составляет более 4 млн тенге. Изъятые туши и оставшиеся лошади были возвращены законному владельцу", – сообщает пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

