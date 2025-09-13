#АЭС в Казахстане
Происшествия

Полицейские задержали скотокрадов на месте преступления в ЗКО

полиция, задержание, скотокрады, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 11:11 Фото: Polisia.kz.
Правоохранители Западно-Казахстанской области задержали с поличным подозреваемых в краже 11 лошадей с вольного выпаса. Задержание произошло в момент, когда преступники разделывали похищенных животных, сообщает Zakon.kz.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий в хозяйственной постройке по месту жительства одного из подозреваемых были обнаружены семь голов скота.

"Четверо животных к моменту задержания уже были разделаны. Причиненный ущерб составляет более 4 млн тенге. Изъятые туши и оставшиеся лошади были возвращены законному владельцу", – сообщает пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что житель Восточно-Казахстанской области волочил собаку по улицам, привязав ее цепью к машине. Очевидцы засняли действия водителя и обратились в полицию.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Последние
Популярные
