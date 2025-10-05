После ночного землетрясения в Жамбылской области обратились к жителям региона

Ночью 6 октября в акимате Жамбылской области выпустили официальную информацию для жителей региона, сообщает Zakon.kz.

6 октября в 01:29 жителей Тараза и Шымкента разбудили ночные толчки. Толчки ощущались в ряде населенных пунктов Жамбылской области.

По информации пресс-службы регионального акимата, на данный момент сведений о пострадавших и разрушениях нет.

"Ситуация находится на контроле акима области Ербола Карашукеева", – говорится в сообщении.

На базе ДЧС региона создан и работает оперативный штаб. Продолжается мониторинг и обследование территории. Телефон ДЧС Жамбылской области – 8 7262 51 35 75.

Ранее на базе командного центра МЧС Казахстана, ДЧС Жамбылской, Туркестанской областей и города Шымкент создан оперативный штаб.