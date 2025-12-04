Зарегистрирован еще один афтершок китайского землетрясения
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Вечером 4 декабря Казахстанский национальный центр данных (KNDC) оповестил еще об одном афтершоке после ощутимого землетрясения в Китае, сообщает Zakon.kz.
Согласно оперативным данным Центра данных в 15:52 по времени Астаны на территории Китая произошло землетрясение.
"Координаты эпицентра: 41.19 градуса северной широты, 78.40 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=4.2. Энергетический класс K=10.2", – говорится в сообщении.
Данных об ощутимости в Казахстане нет.
Это уже третий по счету афтершок. Ранее в KNDC сообщили о двух афтершоках китайского землетрясения.
Эпицентр основного землетрясения 4 декабря, произошедшего в 12:44, находился в 277 километрах юго-восточнее Алматы. Ощутили его не только в Алматы, но и в десятках населенных пунктов Казахстана. Позже сейсмологи EMSC предупредили о возможных афтершоках. А в Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований рассказали, возможно ли в Алматы сильное землетрясение.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript