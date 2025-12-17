В Актюбинской области мужчина устроил наркоплантацию на балконе
Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области полицейские задержали 45-летнего мужчину, организовавшего выращивание запрещенных растений в квартире. По данным следствия, на балконе он оборудовал мини-теплицу, Zakon.kz.
В ходе обыска были изъяты пять кустов с характерным запахом, а также оборудование для их выращивания, сообщили в полиции.
В квартире нашли 15 отростков растений в пластиковых пробирках с водой, предположительно предназначенных для дальнейшего разведения. Все изъятое направлено на экспертизу", – сообщает пресс-служба ДП Актюбинской области.
Фото: Polisia.kz.
По факту незаконного обращения с наркотическими средствами начато досудебное расследование. Устанавливаются источники семян и цели выращивания.
Ранее сообщалось, что в Караганде состоялся форум по профилактике наркомании среди молодежи.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript