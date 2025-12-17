#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Происшествия

В Актюбинской области мужчина устроил наркоплантацию на балконе

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 22:22 Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области полицейские задержали 45-летнего мужчину, организовавшего выращивание запрещенных растений в квартире. По данным следствия, на балконе он оборудовал мини-теплицу, Zakon.kz.

В ходе обыска были изъяты пять кустов с характерным запахом, а также оборудование для их выращивания, сообщили в полиции.

В квартире нашли 15 отростков растений в пластиковых пробирках с водой, предположительно предназначенных для дальнейшего разведения. Все изъятое направлено на экспертизу", – сообщает пресс-служба ДП Актюбинской области.

Фото: Polisia.kz.

По факту незаконного обращения с наркотическими средствами начато досудебное расследование. Устанавливаются источники семян и цели выращивания.

Ранее сообщалось, что в Караганде состоялся форум по профилактике наркомании среди молодежи.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
