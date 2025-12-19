Сразу два крупных наркопреступления раскрыли в Астане

В главном городе страны с наркотиками задержали пожилого мужчину и молодую женщину. Каждый из них стал фигурантом отдельного дела, сообщает Zakon.kz.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 22-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков. При обыске ее квартиры на кухне обнаружили марихуану, гашишное масло и смолу каннабиса общим весом около 2 кг, уточнили в пресс-службе МВД.

Установлено, что девушка выполняла роль кладовщика: принимала партии наркотических средств, хранила их и передавала для дальнейшего распространения через интернет. Задержанную отправили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

Также с весомой партией наркотиков задержан 53-летний иностранец. При личном досмотре у него изъяли два свертка с растительным веществом зеленого цвета, имеющим специфический запах. Предположительно, это марихуана.

"В ходе обыска места проживания задержанного на кухне под плитой найдены два прозрачных пакета и электронные весы, в зале – сумка с 30 пакетами и коробкой, на балконе – рюкзак с 15 пакетами и три пластиковые емкости. Во всех указанных местах обнаружено вещество серо-зеленого цвета со специфическим запахом, идентифицированное как гашиш. Общий вес изъятых наркотиков составил более 17 килограммов. Изъятые вещества переданы на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда мужчину заключили под стражу", – рассказали в Департаменте полиции Астаны.

Полиция предупреждает, что участие в незаконном обороте наркотиков, включая хранение и распространение, влечет строгую уголовную ответственность.

