Жестокий семейный конфликт в Каскелене попал на видео: пострадали жена и теща нападавшего

В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина с палкой в руках врывается во двор частного дома в Каскелене и наносит удары своей супруге. На крики о помощи выбегает мать пострадавшей, однако она также получает телесные повреждения, сообщает Zakon.kz.

После нападавший разбивает стекло у припаркованного авто.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области на запрос корреспондента сообщили, что по данному факту задержан 31-летний житель района, который водворен в изолятор временного содержания.

По данным полиции, между мужчиной и его супругой произошел бытовой конфликт, в ходе которого телесные повреждения получили как женщина, так и ее мать.

Кроме того, подозреваемый умышленно повредил имущество.

Как уточнили в ДП, по факту инцидента возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств произошедшего.

"По итогам расследования действиям подозреваемого будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством". Пресс-служба ДП Алматинской области

