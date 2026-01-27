Жестокий семейный конфликт в Каскелене попал на видео: пострадали жена и теща нападавшего
После нападавший разбивает стекло у припаркованного авто.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области на запрос корреспондента сообщили, что по данному факту задержан 31-летний житель района, который водворен в изолятор временного содержания.
По данным полиции, между мужчиной и его супругой произошел бытовой конфликт, в ходе которого телесные повреждения получили как женщина, так и ее мать.
Кроме того, подозреваемый умышленно повредил имущество.
Как уточнили в ДП, по факту инцидента возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств произошедшего.
"По итогам расследования действиям подозреваемого будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством".Пресс-служба ДП Алматинской области
Немного ранее мы рассказывали о другом инциденте, произошедшем в Атбасаре. Там 15 дней ареста получил казахстанец за удар женщине при ребенке.