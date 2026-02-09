С какой даты в Казахстане вступят в силу новые правила, регулирующие электросамокаты

В Алматы состоялось рабочее совещание с участием руководства департамента полиции (ДП), прокуратуры, акимата города, а также операторов кикшеринга, посвященное вопросам регулирования эксплуатации электросамокатов и повышению безопасности дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Подробности сегодня, 9 февраля 2026 года, раскрыли в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК:

"В ходе встречи были обсуждены предстоящие изменения законодательства, согласно которым электросамокаты официально признаются транспортными средствами. Новые нормы, вступающие в силу с 1 июля 2026 года, предусматривают единые и обязательные требования к эксплуатации арендных электросамокатов, при этом для бизнеса предусмотрен переходный период".

Особое внимание уделено вопросам аварийности, дисциплины пользователей, цифрового контроля и ответственности операторов кикшеринга. Было отмечено, что рост популярности альтернативного транспорта сопровождается увеличением числа ДТП и административных правонарушений.

"Наша задача – не запрещать и не ограничивать развитие городской мобильности, а сделать ее безопасной и управляемой. Электросамокаты фактически стали частью транспортного потока, и правила для них должны быть такими же понятными и обязательными, как и для других участников дорожного движения", – подчеркнул начальник ДП Алматы Айдын Кабдулдинов.

По данным полиции, в 2025 году в южной столице зарегистрировано 386 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали более 400 человек.

За нарушения ПДД в отношении самокатчиков составлено свыше 24 тыс. протоколов, более 10 тыс. самокатов водворены на специализированные стоянки.

Также обсуждены требования к операторам кикшеринга, включая обязательное страхование, оснащение самокатов номерными знаками, внедрение геозонирования и интеграцию с базами данных МВД.

"Опыт регулирования мопедов показал, что системные и на первый взгляд жесткие меры дают результат – снижается аварийность и повышается дисциплина. Такой же подход будет применен и в отношении электросамокатов. Это вопрос защиты жизни и здоровья граждан", – констатировал Айдын Кабдулдинов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить взаимодействие, усилить профилактическую работу и обеспечить поэтапную адаптацию бизнеса и пользователей к новым требованиям.

Отметим, что 30 декабря 2025 года был подписан пакет законов об изменениях и дополнениях в самые разные НПА, устанавливающие новые правила относительно электросамокатов: их допуска и использования в дорожном движении.

В пакете законов, подписанных в предпоследний день старого года, выделим три поправки в Закон РК "О дорожном движении" – в рамках "изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства РК". А также два дополнения в КоАП РК. Именно эти пять поправок и устанавливает новые "электросамокатные правила".

Нормы законов, существенно меняющие статус-кво электросамокатчиков, а также правила бизнеса для тех, кто предоставляет электросамокаты в аренду, вступают в силу с 1 июля 2026 года. Что именно изменится с этой даты, можете узнать здесь.

20 января 2026 года сообщалось, что электросамокатам запретят движение по тротуарам, а велосипедам и малым электрическим транспортным средствам – нет.