Происшествия

Легковушка и грузовик столкнулись в Актюбинской области – пять человек погибли на месте

Фото: unsplash
В Байганинском районе Актюбинской области произошло жуткое ДТП, унесшее жизни пяти человек, включая ребенка. Трагедия случилась 17 марта 2026 года вблизи поселка Карауылкелди, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, на трассе столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ" и грузовик DAF. Удар был такой силы, что водитель легковушки и четверо его пассажиров скончались на месте происшествия от полученных травм.

Еще один пассажир с различными ранениями был экстренно госпитализирован в центральную районную больницу Байганинского района.

"По факту ДТП проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима и мер безопасности на дорогах", – говорится в сообщении ДП.

Ранее мы писали, что на мосту Сарайшык в Астане произошла авария, в которой погибли два человека. ДТП комментировал другой заместитель внутренних дел Игорь Лепеха.

Канат Болысбек
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
