Легковушка и грузовик столкнулись в Актюбинской области – пять человек погибли на месте
По информации пресс-службы областного департамента полиции, на трассе столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ" и грузовик DAF. Удар был такой силы, что водитель легковушки и четверо его пассажиров скончались на месте происшествия от полученных травм.
Еще один пассажир с различными ранениями был экстренно госпитализирован в центральную районную больницу Байганинского района.
"По факту ДТП проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима и мер безопасности на дорогах", – говорится в сообщении ДП.
