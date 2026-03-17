Легковушка и грузовик столкнулись в Актюбинской области – пять человек погибли на месте

В Байганинском районе Актюбинской области произошло жуткое ДТП, унесшее жизни пяти человек, включая ребенка. Трагедия случилась 17 марта 2026 года вблизи поселка Карауылкелди, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, на трассе столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ" и грузовик DAF. Удар был такой силы, что водитель легковушки и четверо его пассажиров скончались на месте происшествия от полученных травм.

Еще один пассажир с различными ранениями был экстренно госпитализирован в центральную районную больницу Байганинского района.

"По факту ДТП проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима и мер безопасности на дорогах", – говорится в сообщении ДП.

