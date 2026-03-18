В шашлычной в Усть-Каменогорске едва не произошел взрыв

18 марта днем в г. Усть-Каменогорске по ул. Протозанова загорелась пристройка у шашлычной. Площадь пожара составила 32 кв. м, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожар удалось в кратчайшие сроки локализовать и полностью ликвидировать.

В ходе тушения из зоны пожара был вынесен газовый баллон, что позволило предотвратить возможный взрыв и избежать более серьнезных последствий.

Во время инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

