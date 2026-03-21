Происшествия

Известного казахстанского актера арестовали за агрессию в отношении девушки

привлекли к ответственности актера Аскара Жумабек, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2026 15:53 Фото: instagram/askarzhumabeqov
Скандал учинил актер и модель Аскар Жумабек. Агрессивного мужчину доставили в отделение полиции и возбудили административное дело, сообщает Zakon.kz.

В Алматы разгорелся скандал с участием отечественного актера Аскара Жумабек. В сети распространено видео, на кадрах которого мужчина ведет себя весьма враждебно в отношении девушки: он выражает явные нападки и нецензурно ругается.

В департаменте полиции Алматы дали комментарий по этому инциденту, сообщив, что нарушитель наказан:

"По видеозаписи, содержащей факт агрессивного поведения мужчины, управлением полиции Медеуского района Департамента полиции города Алматы проведена проверка. Все участники произошедшего установлены. Нарушитель был доставлен в отдел полиции. В отношении гражданин А., по факту мелкого хулиганства возбуждено административное производство". ДП Алматы

Стражи порядка установили, что актер вел себя угрожающе, нецензурно выражался в отношении девушки, проявив явную агрессию и неуважение.

Материалы были направлены в суд, по решению которого нарушитель получил 10 суток ареста, добавили в департаменте.

"Любые проявления агрессии, неуважения к окружающим и нарушения общественного порядка получают правовую оценку в соответствии с законом. Неотвратимость наказания – главный принцип Закона и Порядка", – подчеркнули в полиции.

О происшествии стало известно после того, как его коллега – Айнур Нарзиева, заявила в соцсетях о попытке физического нападения на нее во время съемок. По словам девушки, этот неприятный диалог с агрессивными выпадами произошел утром 20 марта. Команда планировала съемку на 10:00, и, по словам девушки, накануне актер попросил разбудить его. Айнур начала звонить ему с 8:30, чтобы он не проспал. Мужчина ответил и подтвердил, что проснулся. Позже она еще раз связалась с ним, чтобы убедиться, что он приедет вовремя.

Актер явился на съемку за несколько минут до начала, однако, как утверждает девушка, сразу начал высказывать претензии из-за ранних звонков. Словесный конфликт быстро перерос в агрессию.

"Он пришел в 9:55 и сразу начал агрессивно высказывать претензии по поводу того, что я "слишком рано" его будила и звонила. На что я ответила: "Бастаманызшы, Асқар, ұйқтап қаласыз ба деп қорқтым, не в первый раз". Эта фраза вызвала у него резкую агрессию, слово за слово и все переросло в попытку физической расправы. Этот человек не имеет никакой деловой этики, каждый в команде подтвердит, его вспыльчивость, неадекватные реакции, крики, хлопанье дверьми и маты. У меня нет опоры от мужского пола, которые могли бы за меня заступиться. Мне было по-настоящему страшно и унизительно", – пишет девушка в соцсети.

Публикация вызвала резонанс среди общественности. И стало известно, что один из магазином одежды объявил о том, что отказался от сотрудничества с мужчиной.

В свою очередь актер не стал отмалчиваться, и прокомментировал свое поведение на своей страничке в соцсети, объяснив возникшую ситуацию.

По его словам, он попросил у девушки прощение за свое агрессивное поведение, признавшись, что действительно "вспылил". Также он отметил, что хотел нападать на девушку, а пнул из-з ярости чемодан с вещами.

Ранее стало известно о скандале в семье певца Турлыханова. Дело направили прокурору.

Оксана Житникова
