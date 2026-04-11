В Кызылорде спасатели предотвратили ЧП в квартире с запертым ребенком

Фото: МЧС РК
Кызылординские спасатели помогли трехлетнему ребенку, который оказался один заперт в квартире. Ситуацию осложняло то, что на включенной газовой плите оставался кипящий чайник, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, сигнал о происшествии поступил на пульт 112 из микрорайона Саулет. Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что попасть в квартиру через дверь невозможно, а на окнах установлены металлические решетки.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента вскрыли решетку, проникли в жилье через окно, отключили плиту и открыли входную дверь изнутри.

Ребенка передали родителям. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее сообщалось, что дроны предупреждают об опасности для детей в Туркестанской области.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Запертого в квартире ребенка спасли в Караганде
13:53, 22 ноября 2025
Запертого в квартире ребенка спасли в Караганде
Трехлетняя девочка заперлась в квартире в Костанае
11:45, 30 апреля 2023
Трехлетняя девочка заперлась в квартире в Костанае
В Семее спасатели пришли на помощь двухлетнему мальчику и его маме
15:06, 03 ноября 2024
В Семее спасатели пришли на помощь двухлетнему мальчику и его маме
