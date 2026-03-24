#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.33
557.57
5.74
Происшествия

Квартирные кражи на 23 миллиона: подозреваемых задержали в области Жетысу

Квартирных воров задержали в области Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 09:53 Фото: пресс-служба МВД
Сотрудники полиции области Жетысу пресекли деятельность преступной группы, которая несколько месяцев держала жителей в напряжении. Банда обворовывала квартиры, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих мужчин в возрасте 29 и 35 лет, подозреваемых в совершении серии квартирных краж. По данным следствия, в период с декабря 2025-го по 19 марта они совершили 13 преступлений на территории области. Об этом рассказали в пресс-службе МВД 23 марта 2026 года.

География деятельности воров охватила несколько районов:

  • Ескелдинский район – 6 фактов;
  • Коксуский район – 2 факта;
  • Алакольский район – 3 факта;
  • Аксуский район – 2 факта.

Во всех случаях злоумышленники действовали по отработанной схеме: подбирали время, когда хозяев не было дома, проникали в квартиры, отжимая пластиковые окна, и выносили ценности. При задержании у подозреваемых изъяли похищенные золотые изделия. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 23 миллионов тенге, заверили в полиции.

Полицейские начали досудебное расследование. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Следователи проверяют, причастны ли предполагаемые преступники к другим эпизодам.

"Любая попытка нажиться на чужом имуществе неизбежно приводит к ответственности. Мы системно выявляем преступные схемы и доводим каждое дело до логического завершения. Безопасность граждан – наш приоритет, и ни одно подобное преступление не останется безнаказанным", – отметили в Управлении криминальной полиции области Жетысу.

Работа по обеспечению общественной безопасности в области Жетысу продолжается в усиленном режиме, подчеркнули стражи порядка.

Ранее Zakon.kz писал про задержание банды квартирных воров в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Ущерб в 20 миллионов: квартирных воров задержали в Карагандинской области
13:32, 22 февраля 2026
Ущерб в 20 миллионов: квартирных воров задержали в Карагандинской области
Семейный наркобизнес: 65-летний мужчина, его супруга и сын задержаны в области Жетысу
11:17, 18 сентября 2025
Семейный наркобизнес: 65-летний мужчина, его супруга и сын задержаны в области Жетысу
Спецоперация в Улытауской области: 23 человека задержали
16:55, 15 июня 2023
Спецоперация в Улытауской области: 23 человека задержали
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вернувшийся в КПЛ "Иртыш" объявил о подписании ивуарийского легионера
09:54, Сегодня
Вернувшийся в КПЛ "Иртыш" объявил о подписании ивуарийского легионера
Елена Рыбакина рассказала о плане на четвертьфинал против Джессики Пегулы
09:13, Сегодня
Елена Рыбакина рассказала о плане на четвертьфинал против Джессики Пегулы
"Я была не особо свежей" Рыбакина раскритиковала свой теннис после выхода в четвертьфинал
08:31, Сегодня
"Я была не особо свежей" Рыбакина раскритиковала свой теннис после выхода в четвертьфинал
Появилось видео разгромной победы Елены Рыбакиной над талантливой австралийкой
08:13, Сегодня
Появилось видео разгромной победы Елены Рыбакиной над талантливой австралийкой
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: