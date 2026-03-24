Квартирные кражи на 23 миллиона: подозреваемых задержали в области Жетысу

Сотрудники полиции области Жетысу пресекли деятельность преступной группы, которая несколько месяцев держала жителей в напряжении. Банда обворовывала квартиры, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих мужчин в возрасте 29 и 35 лет, подозреваемых в совершении серии квартирных краж. По данным следствия, в период с декабря 2025-го по 19 марта они совершили 13 преступлений на территории области. Об этом рассказали в пресс-службе МВД 23 марта 2026 года.

География деятельности воров охватила несколько районов:

Ескелдинский район – 6 фактов;

Коксуский район – 2 факта;

Алакольский район – 3 факта;

Аксуский район – 2 факта.

Во всех случаях злоумышленники действовали по отработанной схеме: подбирали время, когда хозяев не было дома, проникали в квартиры, отжимая пластиковые окна, и выносили ценности. При задержании у подозреваемых изъяли похищенные золотые изделия. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 23 миллионов тенге, заверили в полиции.

Полицейские начали досудебное расследование. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Следователи проверяют, причастны ли предполагаемые преступники к другим эпизодам.

"Любая попытка нажиться на чужом имуществе неизбежно приводит к ответственности. Мы системно выявляем преступные схемы и доводим каждое дело до логического завершения. Безопасность граждан – наш приоритет, и ни одно подобное преступление не останется безнаказанным", – отметили в Управлении криминальной полиции области Жетысу.

Работа по обеспечению общественной безопасности в области Жетысу продолжается в усиленном режиме, подчеркнули стражи порядка.

