Происшествия

В воздухе решалась жизнь: спасатели провели экстренную операцию в области Абай

Вертолетная транспортировка пациента ускорила оказание высокотехнологичной помощи, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 22:22 Фото: пресс-служба МЧС РК
24 марта была проведена экстренная транспортировка пациента из Жанааркинского района области Абай в областной центр. Учитывая тяжесть состояния 47-летнего мужчины и критический риск, было принято решение о задействовании бортов санавиации, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, после тщательной подготовки вертолета авиатехниками воздушное судно с пациентом на борту поднялось в воздух из Жанаарки и, преодолев значительное расстояние, произвело успешную посадку в аэропорту г. Жезказгана.


"Пациент оперативно передан профильным специалистам для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря авиации время в пути сократилось в разы, что жизненно важно при подобных диагнозах", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанские пилоты и врачи МЧС спасли жизнь младенцу.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
