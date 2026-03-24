В воздухе решалась жизнь: спасатели провели экстренную операцию в области Абай

24 марта была проведена экстренная транспортировка пациента из Жанааркинского района области Абай в областной центр. Учитывая тяжесть состояния 47-летнего мужчины и критический риск, было принято решение о задействовании бортов санавиации, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, после тщательной подготовки вертолета авиатехниками воздушное судно с пациентом на борту поднялось в воздух из Жанаарки и, преодолев значительное расстояние, произвело успешную посадку в аэропорту г. Жезказгана.





"Пациент оперативно передан профильным специалистам для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря авиации время в пути сократилось в разы, что жизненно важно при подобных диагнозах", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что казахстанские пилоты и врачи МЧС спасли жизнь младенцу.