Женщину насмерть сбили на аль-Фараби в Алматы

В Алматы на одной из главных и самых широких магистралей произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом стало известно из социальных сетей. Информацию подтвердили в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Видео и фото с места аварии появились сегодня, 26 марта 2026 года, в одном из Instagram-пабликов.

По данным полиции южной столицы, ДТП произошло накануне, 25 марта, в 22:50.

"Водитель автомашины марки Mitsubishi Delica, следуя по пр. аль-Фараби в восточном направлении на пересечении с ул. Розыбакиева, допустил наезд на пешехода (женщину), которая переходила проезжую часть в северном направлении. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе ДП Алматы в четверг.

Отмечается, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, Управлением дознания ДП Алматы возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Алматы за 3 дня выявили более 5 тыс. нарушений ПДД. Согласно предоставленной информации, один из резонансных случаев произошел на пр. аль-Фараби, где водитель разогнал автомобиль до 250 км/ч. Его личность была оперативно установлена, он задержан.