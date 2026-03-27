В Караганде обнаружено тело пропавшей 87-летней пенсионерки

В Караганде завершились поиски 87-летней Надежды Серафимовны Филипенко. Пожилую женщину, которую несколько дней искали волонтеры и полиция, нашли мертвой, передает Zakon.kz.

Как пишет 27 марта 2026 года издание Еkaraganda.kz, внучка погибшей Ольга Кесслер рассказала в социальных сетях, что, несмотря на все предпринятые усилия, пенсионерку нашли слишком поздно.

"Вчера я потеряла часть своей души… Погибла моя родная бабушка, поиски которой мы ни на минуту не прекращали со дня ее пропажи", – написала Ольга.

С момента исчезновения волонтеры и полиция задействовали все возможные ресурсы: СМИ, дроны, кинологов, обзванивали церкви, дома молитв и приюты. Каждый этап поисков сопровождался колоссальной работой и поддержкой неравнодушных людей.

Сначала в семье считали, что бабушка ушла из дома 20 или 21 марта, поэтому обращение в полицию последовало только 22 марта. Именно с этого дня официальные поиски велись с участием правоохранительных органов, и благодаря записям камер видеонаблюдения удалось уточнить, что фактически Надежда Серафимовна пропала 18 марта.

Согласно расследованию, в день пропажи бабушка сначала посетила библиотеку, вернулась домой и начала готовиться на концерт правнучек. Ошибка в навигации привела ее в Дом культуры вместо ДДЮ, откуда ее направили в музкомедию.

Там она ждала окончания занятий по танцам, надеясь увидеть правнуков. Когда концерт не состоялся и детей там не оказалось, она направилась домой. По данным камер видеонаблюдения, поздно вечером бабушка пошла не в ту сторону, вероятно, почувствовав резкое недомогание.

"Она была дезориентирована, внимательно рассматривала таблички улиц, а затем ушла в сторону улицы Волгодонская. В момент, когда появилась информация о том, что камеры зафиксировали бабушку на проспекте Сатпаева в сторону улицы Волгодонская, журналисты разговаривали с семьей. Родные испытывали большие надежды, что их бабушку удастся найти живой и целой. К сожалению, дальнейшие события оказались трагическими", – говорится в сообщении.

Тело пенсионерки обнаружили 26 марта на пустыре в районе улицы Волгодонская. Сотрудники полиции подтверждают, что на нем нет признаков насилия. Однако официально о причинах смерти в полиции не сообщают.

"Прежде она никогда не терялась, ежедневно ходила в библиотеку, на концерты и прогулки. И у меня просто в голове не укладывается, что случилось в тот роковой день", – поделилась внучка.

Семья и близкие выражают благодарность всем, кто участвовал в поисках и поддерживал их в эти трагические дни.

