В Чарынском парке объявили повышенную опасность для туристов

Фото: pexels

Администрация государственного национального природного парка (ГНПП) "Чарын" выступила с заявлением об усилении рисков пожаров. Посетителей одного из самых знаменитых и посещаемых мест туризма в Казахстане попросили соблюдать меры безопасности, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной публикации, с 26 марта 2026 года на территории парка действует высокий уровень опасности. Посетителей просят соблюдать следующие правила безопасности: Не курить и не оставлять горящие спички.

Парковать транспорт только в специально отведенных местах.

Не оставлять промасленные или легко воспламеняющиеся материалы. Также есть запреты по разведению костров: в ветреную погоду;

на сухой траве и поврежденных участках леса;

под кронами деревьев.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: