В Чарынском парке объявили повышенную опасность для туристов
Фото: pexels
Администрация государственного национального природного парка (ГНПП) "Чарын" выступила с заявлением об усилении рисков пожаров. Посетителей одного из самых знаменитых и посещаемых мест туризма в Казахстане попросили соблюдать меры безопасности, сообщает Zakon.kz.
Согласно официальной публикации, с 26 марта 2026 года на территории парка действует высокий уровень опасности.
Посетителей просят соблюдать следующие правила безопасности:
- Не курить и не оставлять горящие спички.
- Парковать транспорт только в специально отведенных местах.
- Не оставлять промасленные или легко воспламеняющиеся материалы.
Также есть запреты по разведению костров:
- в ветреную погоду;
- на сухой траве и поврежденных участках леса;
- под кронами деревьев.
Немного ранее жителям Казахстана сообщили неприятную новость – туры в Таиланд подорожают.
