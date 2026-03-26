#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
482.33
557.57
5.74
Советы

В Чарынском парке объявили повышенную опасность для туристов

Фото: pexels
Администрация государственного национального природного парка (ГНПП) "Чарын" выступила с заявлением об усилении рисков пожаров. Посетителей одного из самых знаменитых и посещаемых мест туризма в Казахстане попросили соблюдать меры безопасности, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной публикации, с 26 марта 2026 года на территории парка действует высокий уровень опасности.

Посетителей просят соблюдать следующие правила безопасности:

  • Не курить и не оставлять горящие спички.
  • Парковать транспорт только в специально отведенных местах.
  • Не оставлять промасленные или легко воспламеняющиеся материалы.

Также есть запреты по разведению костров:

  • в ветреную погоду;
  • на сухой траве и поврежденных участках леса;
  • под кронами деревьев.

Немного ранее жителям Казахстана сообщили неприятную новость – туры в Таиланд подорожают.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Абиба Абужакынова показала своего жениха (ФОТО)
18:36, Сегодня
Абиба Абужакынова показала своего жениха (ФОТО)
"Обожаю его". Арина Соболенко - о противостоянии с Еленой Рыбакиной в туре
18:15, Сегодня
"Обожаю его". Арина Соболенко - о противостоянии с Еленой Рыбакиной в туре
Торехан Сабырхан хочет стать королём Азии
17:42, Сегодня
Торехан Сабырхан хочет стать королём Азии
УЕФА вынес вердикт "Кайрату" и "Семею" после вылета из Лиги чемпионов
17:22, Сегодня
УЕФА вынес вердикт "Кайрату" и "Семею" после вылета из Лиги чемпионов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: