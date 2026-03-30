Происшествия

Сотни людей, задержания, аресты и следствие: раскрыты новые подробности драки в России с участием казахстанцев

Фото: pexels
Сегодня, 30 марта 2026 года, в Генеральном консульстве Казахстана в Санкт-Петербурге прокомментировали массовую драку с участием казахстанцев в вахтовом пос. в Усть-Луге, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации, опубликованной в Telegram-канале диппредставительства:

"28 марта состоялись встречи сотрудников Генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге с гражданами РК, работающими в вахтовом поселке в Усть-Луге (поселок, в котором проживают около 15 тыс. человек – вахтовики разных подрядных организаций, участвующие в строительстве одного из крупнейших экспортных портов России), в том числе с задержанными в результате бытового конфликта".

Отмечается, что изначально в беспорядках участвовало несколько сотен человек.

"Сразу же после инцидента было задержано более 30 человек (граждане ряда стран). После проведения первичных следственных действий было отпущено большинство задержанных. Судебные решения об административном нарушении с арестом на 10 суток были вынесены в отношении ряда лиц, в том числе граждан Казахстана. Еще трое граждан РК остаются под следствием. Пострадавших или требующих лечения граждан Казахстана не имеется. Всем гражданам Казахстана оказывается необходимая консульско-правовая помощь".Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге

Также сообщается, что проведена встреча непосредственно в вахтовом поселке, на которой присутствовали представители работников предприятия (рабочие и прорабы участков), правоохранительных органов РФ, компании работодателя и охранного агентства.

"В конструктивном ключе обсуждена произошедшая ситуация и шаги по недопущению повторения подобных инцидентов в будущем. В настоящее время ситуация в вахтовом поселке спокойная. Следственные мероприятия в отношении обеих сторон инцидента продолжаются, по итогам будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта".Генеральное консульство РК в Санкт-Петербурге

Фото: Telegram/kazconspb

26 марта 2026 года в российском пос. Усть-Луга на объекте компании "Велестрой" казахстанцы попали в массовую драку. На следующий день в Министерстве иностранных дел Казахстана озвучили некоторые детали инцидента. Позднее официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев сообщил, что в целях всестороннего и объективного выяснения обстоятельств произошедшего правоохранительными органами России были проведены соответствующие процессуальные действия, в том числе задержание участников конфликта.

Динара Халдарова
