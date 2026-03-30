С ножами на врачей: шокирующее нападение произошло в Алматы

В Алматы напали на медиков скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео. На кадрах полураздетый мужчина пытается проникнуть в машину скорой помощи, в руках у него по ножу. Находящийся рядом мужчина оттащил его.

"В Алматы мужчина сначала запер врачей в квартире и пугал их, а затем, когда они чудом выбрались, начал преследовать их с ножом", – говорится в описании.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что по данному факту Управлением полиции Жетысуского района возбуждено уголовное дело по ст. 380-3 Уголовного кодекса – "Угроза или применение насилия в отношении медицинского работника или водителя транспортного средства скорой медицинской помощи".

"Установлено, что бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов к пациенту, однако находившийся на месте его сын, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повел себя агрессивно, высказывал угрозы и демонстрировал предметы, представляющие опасность для окружающих. В целях обеспечения безопасности медицинских работников на место были вызваны сотрудники полиции. Правонарушитель был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное расследование произошедшего", – прокомментировали в полиции.

Полиция Алматы призывает соблюдать правопорядок, проявлять уважение к медицинским работникам и сотрудникам правоохранительных органов, а также не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации.

C 7 марта 2026 года в Казахстане вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за физическое насилие и угрозы в адрес медицинских работников.