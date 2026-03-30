Происшествия

Студентов подозревают в ограблении дома бизнесмена: похищены оружие, дрон и наличные

Двое студентов обчистили дом предпринимателя, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 19:22 Фото: polisia.kz
В Астраханском районе Акмолинской области сотрудники полиции раскрыли кражу из дома местного предпринимателя. Преступление удалось раскрыть в течение трех суток, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, заявление о краже поступило 22 марта. Неизвестные, воспользовавшись временным отсутствием хозяев, проникли в частный дом и похитили имущество на сумму свыше 2,3 млн тенге. Среди украденного – три единицы оружия, патроны, оргтехника и наличные деньги в размере одного миллиона тенге.

"Сотрудники криминальной полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Были изучены записи камер видеонаблюдения, проверены лица, ранее судимые за аналогичные преступления, а также сотрудники предприятия потерпевшего и другие возможные осведомленные лица. В результате проведенной работы личности подозреваемых были установлены в кратчайшие сроки. Ими оказались двое студентов местного колледжа", – говорится в сообщении.

По данным следствия, молодые люди узнали об отъезде владельца дома и решили совершить кражу. При первой попытке они не смогли вскрыть сейф, однако позже вернулись, взяв с собой болгарку. С ее помощью им удалось получить доступ к содержимому. Вместо ожидаемых денежных средств злоумышленники обнаружили в сейфе оружие и патроны, которые решили похитить с целью последующей продажи. Кроме того, из дома были украдены дрон, смарт-часы и наличные деньги. Часть похищенного, за исключением оружия, подозреваемые успели реализовать в столице.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции области Жетысу пресекли деятельность преступной группы, которая несколько месяцев держала жителей в напряжении. Банда обворовывала квартиры.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
