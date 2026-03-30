#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
482.53
555.44
5.92
Происшествия

Нетрезвый водитель электровелосипеда без прав задержан в области Абай

Нетрезвый водитель электровелосипеда задержан в области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 19:26
В Семее задержали водителя электровелосипеда. Мужчина ехал по улице, подозрительно виляя из стороны в сторону. Оказалось, он был выпившим и без прав, сообщает Zakon.kz.

В Семее на улице Молдагалиева сотрудники патрульной полиции остановили водителя электровелосипеда, поведение которого вызвало подозрение, рассказали в пресс-службе МВД РК 30 марта 2026 года.

Во время проверки документов полицейские почувствовали, что от 42-летнего велосипедиста исходит резкий запах алкоголя. Мужчину направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что водитель находился в состоянии легкой степени алкогольного опьянения.

Кроме того, выяснилось, что у него отсутствует водительское удостоверение, позволяющее управлять этим видом транспорта.

"В соответствии с требованиями действующего законодательства к нарушителю были применены административные меры. По решению суда он был арестован на 20 суток и лишен возможности получения права на управление транспортными средствами сроком до семи лет", – отметили полицейские.

Электровелосипед поместили на штрафстоянку. За такое нарушение предусмотрен не только арест, но и крупный штраф.

Несколькими днями ранее шесть пьяных водителей за сутки задержали в Павлодарской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Денис Брагин
Денис Брагин
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стал известен соперник Жалгаса Жумагулова на турнире IBA Nomad в Алматы
19:34, Сегодня
Стал известен соперник Жалгаса Жумагулова на турнире IBA Nomad в Алматы
Голкипер сборной Казахстана рассказал, почему покинул "Кайрат"
19:04, Сегодня
Голкипер сборной Казахстана рассказал, почему покинул "Кайрат"
Экс-лидер "Кайрата" ответил, кто выиграет чемпионат мира - 2026
18:34, Сегодня
Экс-лидер "Кайрата" ответил, кто выиграет чемпионат мира - 2026
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
18:12, Сегодня
Два сета решили судьбу опытного казахстанца на турнире в Италии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: