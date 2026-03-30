Нетрезвый водитель электровелосипеда без прав задержан в области Абай

В Семее задержали водителя электровелосипеда. Мужчина ехал по улице, подозрительно виляя из стороны в сторону. Оказалось, он был выпившим и без прав, сообщает Zakon.kz.

В Семее на улице Молдагалиева сотрудники патрульной полиции остановили водителя электровелосипеда, поведение которого вызвало подозрение, рассказали в пресс-службе МВД РК 30 марта 2026 года.

Во время проверки документов полицейские почувствовали, что от 42-летнего велосипедиста исходит резкий запах алкоголя. Мужчину направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что водитель находился в состоянии легкой степени алкогольного опьянения.

Кроме того, выяснилось, что у него отсутствует водительское удостоверение, позволяющее управлять этим видом транспорта.

"В соответствии с требованиями действующего законодательства к нарушителю были применены административные меры. По решению суда он был арестован на 20 суток и лишен возможности получения права на управление транспортными средствами сроком до семи лет", – отметили полицейские.

Электровелосипед поместили на штрафстоянку. За такое нарушение предусмотрен не только арест, но и крупный штраф.

