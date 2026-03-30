Полицейского подозревают в попытке убийства зятя в Хромтау

В Хромтау полицейского задержали за четыре выстрела из табельного оружия. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве, в итоге помощник участкового инспектора решил убить своего 36-летнего зятя, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации КТК, якобы пострадавший оскорбил свою супругу – сестру старшего лейтенанта полиции. Подозреваемый задержан и дает показания. Его родственник в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

"28 марта 2026 года по линии скорой помощи Хромтауской районной больницы был доставлен пациент. На сегодняшний день состояние пациента тяжелое, гемодинамика стабильная. Обследование и лечение получает в полном объеме". Руководитель Хромтауской районной больницы Берик Жаржанов

