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Общество

Трагедия в Актобе: аким Асхат Шахаров сделал заявление

Трагедия в Актобе: аким Асхат Шахаров сделал заявление, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 12:17 Фото: gov.kz
Аким Актюбинской области Асхат Шахаров выступил с заявлением после захвата заложников в одном из частных домов, расположенных в административном центре региона, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую запись глава региона опубликовал в Facebook сегодня.

"Действия преступника в областном центре ночью активно обсуждаются в обществе. Хочу сообщить, что по данному случаю возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Правовую оценку дадут уполномоченные органы. В настоящее время пострадавшей оказывается всесторонняя медицинская и психологическая помощь", – написал 14 января 2025 года Асхат Шахаров, обращаясь к землякам.

Кроме того, по его словам, будет организована необходимая помощь для проведения похорон погибших.

"В этой связи выражаю благодарность сотрудникам полиции, которые не спали всю ночь и проявили профессионализм при задержании подозреваемого. Меры безопасности находятся под моим контролем", – заключил Асхат Шахаров.

Вечером 13 января 2025 года из Актобе пришли новости о том, что неизвестный проник в частный дом и взял в заложники девушку. Через несколько часов полицейские сообщили об успешной операции по освобождению заложников.

14 января выяснилось, что пожилые мужчина и женщина, которых взяли в заложники в собственном доме, скончались в результате полученных ранений.

Погибшей маме заложницы было 67 лет, она скончалась в машине скорой. Второй погибший – отчим, ему было 75 лет, скончался на операционном столе. Их дочь находится в больнице. У нее резаные раны головы и кистей рук. Ей оказывают всю необходимую помощь. Как отметили медики, пострадавшая находится в тяжелом психологическом состоянии, с ней работают психологи.

В полиции Актюбинской области отметили, что злоумышленник каких-либо требований не выдвигал.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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