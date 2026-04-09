Спецназ ворвался в актюбинский ЦОН

В Актюбинской области ликвидирована схема незаконного посредничества в центре обслуживания населения (ЦОН), сообщает Zakon.kz.

Подробностями спецоперации сегодня, 9 апреля 2026 года, поделились в пресс-службе областного департамента полиции (ДП):

"2 апреля текущего года сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) в ходе проведения оперативных мероприятий изобличена преступная деятельность круга лиц в организации незаконной посреднической деятельности в зданиях ЦОНа Актобе. По оперативным данным, они в нескольких арендованных ими кабинетах ЦОНа за денежное вознаграждение оказывали посреднические услуги в сфере регистрации иностранных граждан, используя фиктивные документы".

В настоящее время установлено, что данные лица осуществляли незаконное оформление документов для иностранных граждан, прибывших из стран Центральной Азии.

"В рамках уголовного дела, зарегистрированного по факту изготовления, подделки и сбыта поддельных документов, продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемых". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Вместе с тем были опубликованы кадры спецоперации.

Кроме того, стражи порядка обратились к казахстанцам:

"Уважаемые граждане, просим оформлять документы исключительно через официальные источники и не обращаться к так называемым "помогайкам".

26 марта 2026 года стало известно, что в спецЦОНах Алматы раскрыли скандальную схему с незаконной регистрацией грузовых автомобилей. В результате противоправных действий государственный бюджет недополучил 164 млн тенге, предусмотренных в качестве сбора за первичную регистрацию транспортных средств. Приговором суда подсудимые признаны виновными и осуждены к различным срокам лишения свободы.