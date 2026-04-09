Происшествия

Спецназ ворвался в актюбинский ЦОН

спецназ, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 11:40 Фото: Instagram/polisia_aqtobe
В Актюбинской области ликвидирована схема незаконного посредничества в центре обслуживания населения (ЦОН), сообщает Zakon.kz.

Подробностями спецоперации сегодня, 9 апреля 2026 года, поделились в пресс-службе областного департамента полиции (ДП):

"2 апреля текущего года сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) в ходе проведения оперативных мероприятий изобличена преступная деятельность круга лиц в организации незаконной посреднической деятельности в зданиях ЦОНа Актобе. По оперативным данным, они в нескольких арендованных ими кабинетах ЦОНа за денежное вознаграждение оказывали посреднические услуги в сфере регистрации иностранных граждан, используя фиктивные документы".

В настоящее время установлено, что данные лица осуществляли незаконное оформление документов для иностранных граждан, прибывших из стран Центральной Азии.

"В рамках уголовного дела, зарегистрированного по факту изготовления, подделки и сбыта поддельных документов, продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемых".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Вместе с тем были опубликованы кадры спецоперации.

Кроме того, стражи порядка обратились к казахстанцам:

"Уважаемые граждане, просим оформлять документы исключительно через официальные источники и не обращаться к так называемым "помогайкам".

26 марта 2026 года стало известно, что в спецЦОНах Алматы раскрыли скандальную схему с незаконной регистрацией грузовых автомобилей. В результате противоправных действий государственный бюджет недополучил 164 млн тенге, предусмотренных в качестве сбора за первичную регистрацию транспортных средств. Приговором суда подсудимые признаны виновными и осуждены к различным срокам лишения свободы.

Динара Халдарова
Читайте также
Будут ли работать ЦОНы и спецЦОНы 30 августа
12:38, 28 августа 2024
Будут ли работать ЦОНы и спецЦОНы 30 августа
Жителям Астаны и Алматы объявили новость об изменении адресов дежурных ЦОНов
09:26, 01 декабря 2025
Жителям Астаны и Алматы объявили новость об изменении адресов дежурных ЦОНов
Адреса дежурных ЦОНов изменили в нескольких городах Казахстана
15:44, 05 октября 2023
Адреса дежурных ЦОНов изменили в нескольких городах Казахстана
Читайте также
Чемпионат Азии по борьбе: Япония во второй схватке подряд разгромила Казахстан
12:03, Сегодня
Чемпионат Азии по борьбе: Япония во второй схватке подряд разгромила Казахстан
Казахстан лишили "золота" чемпионата Азии по боксу: постаралась Индия
11:59, Сегодня
Казахстан лишили "золота" чемпионата Азии по боксу: постаралась Индия
Чемпионка UFC из Кыргызстана "наехала" на Джейка Пола
11:57, Сегодня
Чемпионка UFC из Кыргызстана "наехала" на Джейка Пола
Казахстанская борчиха вышла в полуфинал чемпионата Азии
11:44, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в полуфинал чемпионата Азии
