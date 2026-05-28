Скандал на детской площадке в Талдыкоргане дошел до полиции
В соцсети распространилось видео разборок на детской площадке. На кадрах несколько женщин активно ругаются, некоторых даже пришлось очевидцам придерживать. Люди утверждают, что инцидент произошел в Талдыкоргане. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП региона.
Правоохранители подтвердили данный факт.
"Полицией участники инцидента установлены и привлечены к ответственности за мелкое хулиганство. Установлено, что между гражданами произошел словесный конфликт на бытовой почве во дворе жилого дома. Собранный материал направлен в суд для принятия процессуального решения", – говорится в сообщении.
