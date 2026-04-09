Происшествия

Насилие, угрозы и шантаж: слухи раскрыли жуткую историю школьницы в Алматинской области

слухи раскрыли дело школьницы в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 23:34 Фото: freepik
15-летняя сирота из Алматинской области заявила, что стала жертвой насилия. По словам школьницы, в течение двух месяцев ее регулярно принуждали к близости сразу восемь парней, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, все началось в январе, когда девятиклассница познакомилась в соцсетях с одним из них.

"Он позвонил мне в половине третьего ночи. Сначала я не брала трубку. Потом вспомнила, что он грозился рассказать о нашем общении моему брату. Так как брат запрещает мне общаться с неизвестными парнями. Когда я взяла трубку, он сказал: "Я приехал, выходи". Я испугалась и вышла. Он начал ко мне приставать. Поцеловал в губы, нюхал шею, трогал бедра. Я оттолкнула его. Но он закричал на меня и ударил по лицу. Потом оттолкнул меня к машине, снял мои штаны, затем свои. Я сопротивлялась", – рассказала девушка.

По словам пострадавшей, после случившегося парень дал ее номер своим друзьям. Девушка уверяет, ей регулярно звонили и требовали встреч. Угрожали и шантажировали, что расскажут обо всем ее родным. В итоге восемь парней, от 16 до 25 лет, два месяца якобы принуждали несовершеннолетнюю к сексу. Обо всем стало известно лишь после того, как в школе поползли слухи. Девочку вызвал директор, и она ему все рассказала. Тот сообщил брату пострадавшей, который после смерти родителей является ее опекуном. Мужчина написал заявление в полицию. Начато расследование.

"Возбуждено уголовное дело по факту полового сношения с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий определяется круг лиц, причастных к произошедшему, их действиям будет дана правовая оценка". Официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин

Ранее сообщалось, что в Алматинской области школьница стала жертвой группового насилия.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Фейковый аккаунт и угрозы: школьница и ее семья подверглись буллингу в Алматинской области
22:10, 05 февраля 2026
Фейковый аккаунт и угрозы: школьница и ее семья подверглись буллингу в Алматинской области
Насилие по согласию: 73-летнего австрийца осудили за растление 13-летней школьницы
20:00, 23 июля 2025
Насилие по согласию: 73-летнего австрийца осудили за растление 13-летней школьницы
Вымогали деньги у школьницы: в Алматинской области за проступки детей наказали родителей
12:05, 29 сентября 2024
Вымогали деньги у школьницы: в Алматинской области за проступки детей наказали родителей
Последние
Популярные
Читайте также
Бибисара Асаубаева одержала сенсационную победу на престижном турнире по шахматам
23:31, 09 апреля 2026
Бибисара Асаубаева одержала сенсационную победу на престижном турнире по шахматам
Камшыбек Кункабаев возвращается в ринг в Англии: есть дата
23:09, 09 апреля 2026
Камшыбек Кункабаев возвращается в ринг в Англии: есть дата
Чемпионка Паралимпиады-2024 из Казахстана и известный дзюдоист стали родителями
22:35, 09 апреля 2026
Чемпионка Паралимпиады-2024 из Казахстана и известный дзюдоист стали родителями
Гульмарал Еркебаева прокомментировала завоевание "бронзы" на чемпионате Азии по борьбе
22:04, 09 апреля 2026
Гульмарал Еркебаева прокомментировала завоевание "бронзы" на чемпионате Азии по борьбе
