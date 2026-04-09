Насилие, угрозы и шантаж: слухи раскрыли жуткую историю школьницы в Алматинской области

15-летняя сирота из Алматинской области заявила, что стала жертвой насилия. По словам школьницы, в течение двух месяцев ее регулярно принуждали к близости сразу восемь парней, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, все началось в январе, когда девятиклассница познакомилась в соцсетях с одним из них.

"Он позвонил мне в половине третьего ночи. Сначала я не брала трубку. Потом вспомнила, что он грозился рассказать о нашем общении моему брату. Так как брат запрещает мне общаться с неизвестными парнями. Когда я взяла трубку, он сказал: "Я приехал, выходи". Я испугалась и вышла. Он начал ко мне приставать. Поцеловал в губы, нюхал шею, трогал бедра. Я оттолкнула его. Но он закричал на меня и ударил по лицу. Потом оттолкнул меня к машине, снял мои штаны, затем свои. Я сопротивлялась", – рассказала девушка.

По словам пострадавшей, после случившегося парень дал ее номер своим друзьям. Девушка уверяет, ей регулярно звонили и требовали встреч. Угрожали и шантажировали, что расскажут обо всем ее родным. В итоге восемь парней, от 16 до 25 лет, два месяца якобы принуждали несовершеннолетнюю к сексу. Обо всем стало известно лишь после того, как в школе поползли слухи. Девочку вызвал директор, и она ему все рассказала. Тот сообщил брату пострадавшей, который после смерти родителей является ее опекуном. Мужчина написал заявление в полицию. Начато расследование.

"Возбуждено уголовное дело по факту полового сношения с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В рамках проводимых оперативно-разыскных мероприятий определяется круг лиц, причастных к произошедшему, их действиям будет дана правовая оценка". Официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин

