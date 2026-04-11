Удар был роковым: смертельное ДТП произошло на трассе Актобе – Жайсан

На трассе Актобе – Жайсан произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой человеческие жертвы. Столкновение двух легковых автомобилей случилось поздно вечером 10 апреля, около 23:00, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Актюбинской области, в аварии сошлись автомобили марок ВАЗ-2115 и Lada Granta. В результате столкновения водитель ВАЗ-2115 получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.

Помощь врачей потребовалась людям, находившимся во втором автомобиле: водитель Lada Granta и двое его пассажиров с различными телесными повреждениями были экстренно доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин трагедии.

"Департамент полиции Актюбинской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Напоминаем о необходимости не превышать скорость (особенно в ночное время), не выезжать на встречную полосу и не садиться за руль в состоянии усталости или недосыпа", – говорится в сообщении.

Ранее жесткое ДТП с тремя "китайцами" произошло на ВОАД в Алматы.