Происшествия

Удар был роковым: смертельное ДТП произошло на трассе Актобе – Жайсан

Фото: unsplash
На трассе Актобе – Жайсан произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой человеческие жертвы. Столкновение двух легковых автомобилей случилось поздно вечером 10 апреля, около 23:00, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Актюбинской области, в аварии сошлись автомобили марок ВАЗ-2115 и Lada Granta. В результате столкновения водитель ВАЗ-2115 получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.

Помощь врачей потребовалась людям, находившимся во втором автомобиле: водитель Lada Granta и двое его пассажиров с различными телесными повреждениями были экстренно доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин трагедии.

"Департамент полиции Актюбинской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Напоминаем о необходимости не превышать скорость (особенно в ночное время), не выезжать на встречную полосу и не садиться за руль в состоянии усталости или недосыпа", – говорится в сообщении.

Ранее жесткое ДТП с тремя "китайцами" произошло на ВОАД в Алматы.

Канат Болысбек
Читайте также
Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Астана с участием внедорожника
19:18, 04 января 2025
Жуткое смертельное ДТП произошло на трассе Алматы – Астана с участием внедорожника
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в страшном ДТП на трассе близ Актобе
23:01, 25 января 2026
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в страшном ДТП на трассе близ Актобе
Читайте также
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с экс-чемпионкой из Китая на топ-турнире по шахматам
00:45, 12 апреля 2026
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с экс-чемпионкой из Китая на топ-турнире по шахматам
Определились финалисты "Мастерса" в Монте-Карло
00:03, 12 апреля 2026
Определились финалисты "Мастерса" в Монте-Карло
Хоккеисты из Северной Америки сыграют за Казахстан на чемпионате мира
23:30, 11 апреля 2026
Хоккеисты из Северной Америки сыграют за Казахстан на чемпионате мира
Нокаутом завершился дебютный бой Жалгаса Жумагулова в лиге Nomad FC
23:02, 11 апреля 2026
Нокаутом завершился дебютный бой Жалгаса Жумагулова в лиге Nomad FC
