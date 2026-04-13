Драка водителей в Сатпаеве попала на видео и привела к уголовному делу
Фото: Zakon.kz
В соцсети распространилось видео, на котором трое водителей устроили разборки с мужчиной. В Казнете утверждалось, что инцидент произошел в городе Сатпаеве. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП области Улытау.
На кадрах видно, как один мужчина лежит на земле и его бьет другой, еще двое стоят рядом с конфликтующими.
"По данной видеозаписи, размещенной в социальных сетях, проведена проверка. Установлено, что конфликт произошел в городе Сатпаеве вечером 12 апреля между водителями двух автомашин. Сотрудниками полиции установлены и доставлены в отдел все участники произошедшего, в том числе потерпевший. Ранее обращений по данному факту в полицию не поступало", – рассказали в полиции.
Как уточняется, по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого.
По результатам расследования правовая оценка будет дана действиям всех участников инцидента в соответствии с законодательством.
Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями противоправных действий, фактов насилия и других правонарушений, просим незамедлительно сообщать об этом на канал "102" для оперативного реагирования органов внутренних дел.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript