Драка водителей в Сатпаеве попала на видео и привела к уголовному делу

В соцсети распространилось видео, на котором трое водителей устроили разборки с мужчиной. В Казнете утверждалось, что инцидент произошел в городе Сатпаеве. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП области Улытау.

На кадрах видно, как один мужчина лежит на земле и его бьет другой, еще двое стоят рядом с конфликтующими.





"По данной видеозаписи, размещенной в социальных сетях, проведена проверка. Установлено, что конфликт произошел в городе Сатпаеве вечером 12 апреля между водителями двух автомашин. Сотрудниками полиции установлены и доставлены в отдел все участники произошедшего, в том числе потерпевший. Ранее обращений по данному факту в полицию не поступало", – рассказали в полиции.

Как уточняется, по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого.

По результатам расследования правовая оценка будет дана действиям всех участников инцидента в соответствии с законодательством.

Уважаемые граждане! Если вы стали свидетелями противоправных действий, фактов насилия и других правонарушений, просим незамедлительно сообщать об этом на канал "102" для оперативного реагирования органов внутренних дел.

