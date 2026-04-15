Начальника полиции Атырау уволили и взяли под стражу

Во время проверки сотрудники МВД установили факты противоправных действий со стороны начальника Управления полиции города Атырау. В установленном порядке он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и водворен в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе министерства. "По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – говорится в сообщении. Как уточняется, решения приняты в рамках принципиальной линии, проводимой МВД, направленной на обеспечение законности и неотвратимости ответственности за любые нарушения служебной дисциплины и закона, вне зависимости от занимаемой должности. Ранее сообщалось, что в городе Таразе назначен новый прокурор.

