Начальника полиции Атырау уволили и взяли под стражу
Во время проверки сотрудники МВД установили факты противоправных действий со стороны начальника Управления полиции города Атырау. В установленном порядке он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и водворен в изолятор временного содержания, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявили в пресс-службе министерства.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", – говорится в сообщении.
Как уточняется, решения приняты в рамках принципиальной линии, проводимой МВД, направленной на обеспечение законности и неотвратимости ответственности за любые нарушения служебной дисциплины и закона, вне зависимости от занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что в городе Таразе назначен новый прокурор.
Читайте также
