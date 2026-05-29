Жестоко и долго избивали девушку в квартире в Атырау – очевидцы не вмешивались и снимали на видео

Жестокое избиение девушки в одной из квартир города Атырау попало на видео. Полиция прокомментировала инцидент, сообщает Zakon.kz.

Кадры появились в соцсетях. На них одна девушка долго и сильно избивает другую, пинает по телу, по голове, бьет кулаками по голове. Заканчивается видео на моменте, когда жертва уже замерла на полу в защитной позе, а нападающая продолжает бить и таскать ее по полу. В комнате при этом находилось несколько девушек, но останавливать избиение никто не спешил.

"По предварительным данным, участницы конфликта учатся в вечерней школе и колледже города", – отмечено в подписи к видео.

Что послужило причиной такой агрессии, не уточняется.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Атырауской области рассказали, что инцидент случился еще в апреле этого года в Атырау.

"Все лица, допустившие правонарушение, были доставлены в управление полиции. Четверо подозреваемых признаны виновными и привлечены к ответственности. Все участники инцидента поставлены на профилактический учет полиции. В отношении 16-летней несовершеннолетней, причастной к правонарушению, собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующего решения", – говорится в комментарии.

