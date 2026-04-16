Оплывина накрыла охранное здание в Алматы после сильных дождей – видео

В Бостандыкском районе Алматы из-за обильных дождей произошел сход оплывины объемом 300 кубических метров, в результате чего пострадало охранное здание в СО "Ремизовка", передает Zakon.kz.

Сообщение о происшествии по адресу: участок №380 поступило на пульт 112 вечером 16 апреля в 18:10. Грязевая масса, сошедшая со склона, накрыла охранное здание, расположенное на нижнем участке.

В результате инцидента в здании были выбиты стекла и повреждена крыша. К счастью, по данным экстренных служб, обошлось без жертв и пострадавших.

Для ликвидации последствий происшествия и обследования территории были задействованы сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и специалисты ГУ "Казселезащита". Всего на месте работали четыре человека и две единицы специальной техники.

