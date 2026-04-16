Происшествия

Оплывина накрыла охранное здание в Алматы после сильных дождей – видео

Оползень в Алматы, видео, дом, дерево, крыша, ЧП, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 21:50 Фото: скриншот видео
В Бостандыкском районе Алматы из-за обильных дождей произошел сход оплывины объемом 300 кубических метров, в результате чего пострадало охранное здание в СО "Ремизовка", передает Zakon.kz.

Сообщение о происшествии по адресу: участок №380 поступило на пульт 112 вечером 16 апреля в 18:10. Грязевая масса, сошедшая со склона, накрыла охранное здание, расположенное на нижнем участке.

В результате инцидента в здании были выбиты стекла и повреждена крыша. К счастью, по данным экстренных служб, обошлось без жертв и пострадавших.

Для ликвидации последствий происшествия и обследования территории были задействованы сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям и специалисты ГУ "Казселезащита". Всего на месте работали четыре человека и две единицы специальной техники.

Ранее стало известно, что в Алматы лавина остановила туристов, мечтавших о снежной "кругосветке".

Канат Болысбек
В Медеуском районе города Алматы сошла оплывина
02:40, 17 апреля 2024
Оплывина сошла на автодорогу в Алматы
21:52, 17 апреля 2024
Сошедшая лавина перекрыла дорогу в Восточно-Казахстанской области
14:04, 18 января 2025
Стала известна окончательная заявка сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею
21:41, Сегодня
Два сета решили исход матча Рыбакиной и российской теннисистки в Штутгарте
21:21, Сегодня
Хамзат Чимаев объяснил, что не планирует убивать экс-чемпиона UFC
21:05, Сегодня
Овечкин рассказал, что повлияет на его решение продолжить карьеру в "Вашингтоне"
20:36, Сегодня
