Убийцы Яны Легкодимовой отправлены в "Черный беркут"

Осужденных по резонансному уголовному делу об убийстве 23-летней жительницы Атырау Яны Легкодимовой – Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова – этапировали в колонию "Черный беркут", сообщает Zakon.kz.

В начале апреля 2026 года стало известно, что Хайржанов и Катимов, приговоренные к пожизненному заключению, все еще находятся в следственном изоляторе (СИЗО) – учреждении №75 в пригороде Атырау.

"Данные осужденные направлены по месту отбывания наказания в установленном законом порядке", – сообщили сегодня, 20 апреля, в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел (МВД) РК.

Агентству Kazinform в ДУИС по Атырауской области уточнили, что этапирование Хайржанова и Катимова состоялось утром накануне, 19 апреля.

"Осужденные направлены в специализированное учреждение, где отбывают наказание лица, приговоренные к пожизненному лишению свободы", – говорится в сообщении агентства.

В Атырау приговор по шокирующему убийству Яны Легкодимовой огласили 17 ноября 2025 года. Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов были приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности.

В январе 2026 года стало известно, что убийцы Яны Легкодимовой подали апелляцию.

24 февраля суд в Атырау оставил без изменений приговор в отношении Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова.