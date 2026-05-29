Почти 200 овец загадочно исчезли ночью в Акмолинской области
В полицию Аршалынского района Акмолинской области 27 мая поступило заявление о пропаже отары овец. Животных удалось найти, сообщает Zakon.kz.
По словам владельца, днем ранее животные, находившиеся возле дома, исчезли при неизвестных обстоятельствах. После безрезультатных самостоятельных поисков мужчина обратился за помощью к правоохранителям.
"Информация была незамедлительно зарегистрирована, после чего сотрудники полиции организовали поисковые мероприятия. Для проверки версии о возможном скотокрадстве был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. К поискам также были привлечены сотрудники отдела полиции Ерейментауского района и местные жители", – отметили стражи правопорядка.
В результате в течение суток пропавшая отара из 178 голов была обнаружена возле одного из сел Ерейментауского района – примерно в 70 километрах от места исчезновения.
После установления принадлежности скот вернули законному владельцу.
