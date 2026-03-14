События

Более 2 тысяч защитных предписаний: в Астане усиливают профилактику семейно-бытового насилия

В Астане с начала года полицейские вынесли более 2000 защитных предписаний по фактам семейно-бытового насилия, сообщает Zakon.kz.

Работа по защите пострадавших и профилактике таких правонарушений продолжается на постоянной основе, сообщили в столичном департаменте полиции. Также правоохранители привели недавние инциденты, связанные с семено-бытовым насилием.

Так, во время празднования 8 Марта на канал 102 обратилась жительница столицы. Она сообщила, что ее супруг устроил дома пьяный дебош. Прибывшие на место полицейские пресекли конфликт и доставили мужчину в отдел полиции.

На 34-летнего астанчанина составили административный протокол. Также полицейские вынесли ему защитное предписание сроком на 30 дней. Кроме того, в суд направили ходатайство о применении психокоррекционных мероприятий по месту жительства.

В полиции напомнили, что защитное предписание помогает обезопасить пострадавших и предотвратить повторные случаи насилия. При угрозах, агрессии и давлении граждан призывают сразу обращаться в правоохранительные органы.

Защитное предписание в РК – это акт, выносимый органами внутренних дел (полицией) в отношении лиц, совершивших бытовое насилие или угрожавших им. Оно запрещает семейным дебоширам искать, преследовать, посещать жертву и вступать с ней в контакт. Предписание выдается на 30 суток, а нарушитель ставится на учет.

Ранее нормы об уголовной ответственности за изнасилование разъяснили в Верховном суде.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
