Таинственное исчезновение десятков овец обернулось громким задержанием в СКО

В Северном Казахстане пресечена серия краж скота: преступная группа с начала апреля тайно похищала овец из сельских загонов и районного центра. Владельцы животных узнали о пропаже только от полиции, раскрывшей серию краж в ходе рейдов, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники криминальной полиции установили всех подозреваемых – ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 24 лет.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали один из эпизодов, когда похищенный скот перевозили в багажнике и салоне автомобиля ВАЗ-2112.

"1 мая подозреваемых задержали сразу после сбыта очередной партии скота. Всего похищено 23 головы, из них 12 уже изъяты и возвращены владельцам. Расследуются четыре эпизода краж, проверяется причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям", – сообщает пресс-служба ДП СКО.

Ранее сообщалось, что сотрудниками Министерства внутренних дел Казахстана ликвидирован канал контрабанды скота.