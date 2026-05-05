Таинственное исчезновение десятков овец обернулось громким задержанием в СКО
В Северном Казахстане пресечена серия краж скота: преступная группа с начала апреля тайно похищала овец из сельских загонов и районного центра. Владельцы животных узнали о пропаже только от полиции, раскрывшей серию краж в ходе рейдов, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники криминальной полиции установили всех подозреваемых – ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 24 лет.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали один из эпизодов, когда похищенный скот перевозили в багажнике и салоне автомобиля ВАЗ-2112.
"1 мая подозреваемых задержали сразу после сбыта очередной партии скота. Всего похищено 23 головы, из них 12 уже изъяты и возвращены владельцам. Расследуются четыре эпизода краж, проверяется причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям", – сообщает пресс-служба ДП СКО.
Ранее сообщалось, что сотрудниками Министерства внутренних дел Казахстана ликвидирован канал контрабанды скота.
