Грузовик протащил Mercedes на несколько метров в Алматы
По предварительной информации, авария произошла на малозагруженном перекрестке. Водитель Mercedes выехал со второстепенной дороги и, предположительно, проигнорировал знак "Уступи дорогу". Для водителя грузовика это стало неожиданностью – он попытался увести машину в сторону и выехал на полосу встречного движения, однако столкновения избежать не удалось.
Howo на полном ходу врезался в бок Mercedes и протащил внедорожник несколько метров, прижав его к бордюру на встречной полосе. К счастью, в этот момент встречная полоса была свободна.
В результате ДТП пострадали два человека – водитель Mercedes и его пассажир. Их госпитализировали. Водитель грузовика серьезных травм не получил.
На месте работают сотрудники дорожной полиции, они оформляют обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП в Восточном Казахстане.