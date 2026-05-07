#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
463.41
546.27
6.18
Происшествия

Грузовик протащил Mercedes на несколько метров в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 14:32 Фото: Zakon.kz
В индустриальной зоне Алматы произошло серьезное ДТП с участием Mercedes GL и груженого грузовика Howo, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, авария произошла на малозагруженном перекрестке. Водитель Mercedes выехал со второстепенной дороги и, предположительно, проигнорировал знак "Уступи дорогу". Для водителя грузовика это стало неожиданностью – он попытался увести машину в сторону и выехал на полосу встречного движения, однако столкновения избежать не удалось.


ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 14:32

Фото: Zakon.kz


Howo на полном ходу врезался в бок Mercedes и протащил внедорожник несколько метров, прижав его к бордюру на встречной полосе. К счастью, в этот момент встречная полоса была свободна.


ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 14:32

Фото: Zakon.kz


В результате ДТП пострадали два человека – водитель Mercedes и его пассажир. Их госпитализировали. Водитель грузовика серьезных травм не получил.


ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 14:32

Фото: Zakon.kz


На месте работают сотрудники дорожной полиции, они оформляют обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП в Восточном Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
ДТП, Алматы, грузовик, горы
21:35, 05 июля 2025
В Алматы грузовик с семьей в салоне сорвался с горы: жители бьют тревогу
ДТП
18:12, 04 июля 2024
В Алматы неуправляемый грузовик вылетел с дороги, чудом не пострадали дети
Грузовик насмерть сбил 13-летнего самокатчика в Алматы
17:17, 04 октября 2023
Грузовик насмерть сбил 13-летнего самокатчика в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: icehockey.kz
18:23, Сегодня
Сборная Казахстана объявила состав на матч против Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Нурканат Серикбаев
17:52, Сегодня
Российский тренер доволен "триумфом" сборной Казахстана по дзюдо в 2026 году
Лучшая теннисистка России удачно начала &quot;тысячник&quot; в Риме
17:42, Сегодня
Лучшая теннисистка России удачно начала "тысячник" в Риме
Казахстанский бокс
17:31, Сегодня
Казахстанская боксёрша "разбила" соперницу и завоевала медаль на чемпионате Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: