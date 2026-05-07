Грузовик протащил Mercedes на несколько метров в Алматы

В индустриальной зоне Алматы произошло серьезное ДТП с участием Mercedes GL и груженого грузовика Howo, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, авария произошла на малозагруженном перекрестке. Водитель Mercedes выехал со второстепенной дороги и, предположительно, проигнорировал знак "Уступи дорогу". Для водителя грузовика это стало неожиданностью – он попытался увести машину в сторону и выехал на полосу встречного движения, однако столкновения избежать не удалось.









Howo на полном ходу врезался в бок Mercedes и протащил внедорожник несколько метров, прижав его к бордюру на встречной полосе. К счастью, в этот момент встречная полоса была свободна.









В результате ДТП пострадали два человека – водитель Mercedes и его пассажир. Их госпитализировали. Водитель грузовика серьезных травм не получил.









На месте работают сотрудники дорожной полиции, они оформляют обстоятельства аварии.

