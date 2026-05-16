ЧП в Мангистауской области: люди рухнули в подвал сарая после обвала пола

Чрезвычайное происшествие произошло в одной из хозяйственных построек села Саина Шапагатова в Мангистауской области. В сарае обрушился пол, в результате чего люди провалились в подвал и пострадали, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, в акимате Тупкараганского района сообщили, что инцидент произошел поздно вечером 15 мая 2026 года. В сарае, расположенном во дворе частного жилого дома, обрушился пол.

В это время там находились 10 человек. Двух из них госпитализировали в больницу с различными травмами. Состояние остальных стабильное, их отпустили домой.

"По данному факту уполномоченными органами проводится проверка и соответствующие работы", – отметили в акимате.

В пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали, что 39-летняя женщина, госпитализированная в нейрохирургию, получила черепно-мозговую травму. У 35-летней пострадавшей диагностирован закрытый перелом шейного отдела позвоночника.

"Они находятся под наблюдением врачей. Кроме того, еще 7 человек, пострадавших в результате этого происшествия, получили медицинскую помощь и направлены на амбулаторное лечение", – сообщили в медучреждении.

Ранее жители Актау в социальных сетях пожаловались на едкий запах в городе. В Департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что зафиксировали завышение концентрации сероуглерода.