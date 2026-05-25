Происшествия

"Они смеялись и снимали": школьники жестоко избили особенного мальчика в Астане

Фото: Zakon.kz
В Астане группа школьников напала на сверстника с задержкой речевого и психического развития (ЗПРР). Причиной жестокого избиения стала шутка пострадавшего мальчика, передает Zakon.kz.

О вопиющем инциденте 25 мая 2026 года в социальных сетях рассказала мать пострадавшего ребенка. По ее словам, восемь мальчиков целенаправленно поджидали ее сына после уроков. Когда школьник вышел из класса, один из подростков напал на него сзади, начал душить и нанес более 15 ударов.

Таким образом, зачинщик драки пытался самоутвердиться перед друзьями, считает мать пострадавшего. Остальные участники компании стояли вокруг, смеялись и снимали происходящее на мобильные телефоны, отметила она.

"Моего сына спросили: "Ты кто такой?" Он пошутил: "Сын шаурмы". Из-за этой глупой шутки его решили избить. Это не "дети подрались". Это жестокость. У моего сына ЗПРР – задержка речевого и психического развития. И самое страшное, что он даже не до конца понял, за что с ним так поступили. А вокруг стояли дети. Смотрели. Смеялись. Снимали на телефон. И самое страшное – они тоже соучастники", – написала она.

На публикацию оперативно отреагировали в правоохранительных органах. В пресс-службе Департамента полиции города Астаны сообщили, что все участники инцидента установлены и доставлены в полицию. Они поставлены на профилактический учет.

За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних законные представители привлечены к административной ответственности.

"Вместе с тем с участием администрации школы и законных представителей проведен Совет по профилактике правонарушений, в ходе которого рассмотрены меры по недопущению подобных фактов, усилению контроля за поведением несовершеннолетних, повышению ответственности родителей за воспитание и надлежащее исполнение обязанностей в отношении детей, а также активизации профилактической работы среди учащихся и их законных представителей", – рассказали 25 мая 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что студентку жестоко избила сверстница в Алматы.

Канат Болысбек
