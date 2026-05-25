"Дыхания и пульса не было": врачи совершили чудо, спасая ребенка в Костанае

Костанайские врачи скорой помощи отличились чудесным спасением. Фельдшерам удалось вернуть к жизни ребенка, который захлебнулся в бассейне и перестал дышать, сообщает Zakon.kz.

На пульт "103" поступил экстренный вызов. По телефону сообщили о том, что 4-летний ребенок утонул в бассейне, рассказали в управлении здравоохранения газете "Наш Костанай" 25 мая 2026 года.

"Всего через четыре минуты первая бригада уже была на месте происшествия. Оценив критичность ситуации, диспетчер Центральной станции скорой помощи принял решение направить на место вторую бригаду для усиления. На момент прибытия медиков ребенок находился в состоянии клинической смерти: дыхание и сердцебиение отсутствовали", – отметили в пресс-службе УЗАКО.

Медики немедленно начали реанимационные мероприятия. Благодаря профессионализму фельдшеров сердцебиение малыша удалось полностью восстановить. Маленького пациента подключили к аппарату ИВЛ и экстренно доставили в областную детскую больницу. Сейчас он находится под непрерывным наблюдением врачей в отделении реанимации.

Врачи призывают всех родителей не оставлять детей у водоемов и бассейнов без присмотра ни на секунду.

Ранее Zakon.kz писал о том, что в Алматы врачи удалили ножницы из головы двухлетнего ребенка.