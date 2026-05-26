Происшествия

Опекунам в Караганде вынесли приговор за зверские издевательства над сиротами

Опекуны в Караганде получили сроки за жестокое обращение с сиротами, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 22:31 Фото: Zakon.kz
В Караганде завершается громкий процесс над семьей из Каркаралинска. Троих человек обвиняют в жестоком обращении с приемными детьми. По версии следствия, их били кочергой, отправляли спать в собачьей будке, а в еду подмешивали фекалии животных.

По информации КТК, директор сельской школы с женой взяли под опеку шестерых сирот. По материалам дела, издевательства над детьми длились целых пять лет. Мальчиков и девочек заставляли выполнять самую тяжелую работу по хозяйству. А за малейшие проступки жестоко наказывали.

В своих показаниях потерпевшие обвиняют во всем хозяйку дома и ее дочь. Говорят, они обжигали кипятком и били кочергой. У некоторых ребят эксперты насчитали от 19 до 47 шрамов. Один из подростков в итоге стал инвалидом. Другой ребенок приобрел психологическое расстройство.

Также известно, что деньги, которые взрослые получали от государства за опеку, глава семьи тратил на букмекерские ставки. В итоге для мужчины гособвинение запросило 12 лет колонии, для его супруги – 10 лет лишения свободы, а для их дочери – четыре года и восемь месяцев.

Кроме того, прокурор просит выплатить в качестве морального вреда по 10 млн тенге каждому приемному ребенку.

"Питались в основном макаронами, приготовленными на воде. Другой еды им не давали. Постоянно ругали, заставляли работать. Заставляли употреблять добавленные в пищу фекалии животных и лизать помойную воду. Одежду не покупали, носили поношенную одежду Исабаевых". Гособвинитель Жанкуат Ахмедин

Ранее сообщалось, что сироты ели фекалии и спали в собачьей будке в Карагандинской области.

