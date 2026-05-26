Пожар в школе Аркалыка удалось потушить на площади 1100 квадратных метров

В городе Аркалыке Костанайской области загорелась кровля четырехэтажного здания средней школы №5, сообщает Zakon.kz.

Огонь охватил площадь в 1100 кв. м.





"В тушении пожара были задействованы силы и средства МЧС. Была организована бесперебойная подача воды на тушение. Пострадавших нет. Площадь пожара при ликвидации составила 1100 кв. м, причина устанавливается". Пресс-служба МЧС РК

