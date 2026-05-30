Более 800 нарушений выявили в Алматинской области во время праздничных и выходных дней

По инициативе прокуратуры Алматинской области в праздничные и выходные дни прошли масштабные рейды в рамках проекта "Айқын нәтиже", сообщает Zakon.kz.

Проверки проводились в общественных местах, развлекательных заведениях и на улицах населенных пунктов. Особое внимание уделялось профилактике подростковой преступности, соблюдению правил продажи алкоголя и обеспечению общественного порядка в вечернее и ночное время.

По итогам мероприятий выявлено более 800 административных правонарушений. В числе наиболее распространенных – распитие спиртного в общественных местах и появление в состоянии опьянения (83 случая), нахождение несовершеннолетних вне дома ночью без сопровождения взрослых (66 случаев), управление автомобилем в нетрезвом виде (12 фактов), а также вождение без документов или права управления транспортом (292 случая). Кроме того, зафиксировано 10 случаев продажи алкоголя в запрещенное время.

Отдельное внимание правоохранителей привлек случай в Талгаре, где около полуночи в одном из компьютерных клубов находился девятилетний ребенок без сопровождения взрослых.

В прокуратуре подчеркнули, что отсутствие контроля за детьми и игнорирование нарушений могут привести к более серьезным последствиям. Родителей призвали внимательнее следить за местонахождением несовершеннолетних и их кругом общения.

В надзорном органе отметили, что работа по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка будет продолжена.

Ранее сообщалось, что полиция Казахстана будет жестче следить за передвижениями детей летними ночами.