#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Происшествия

Более 800 нарушений выявили в Алматинской области во время праздничных и выходных дней

Более 800 нарушений выявили в Алматинской области во время праздничных и выходных дней, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2026 15:02 Фото: Zakon.kz
По инициативе прокуратуры Алматинской области в праздничные и выходные дни прошли масштабные рейды в рамках проекта "Айқын нәтиже", сообщает Zakon.kz.

Проверки проводились в общественных местах, развлекательных заведениях и на улицах населенных пунктов. Особое внимание уделялось профилактике подростковой преступности, соблюдению правил продажи алкоголя и обеспечению общественного порядка в вечернее и ночное время.

По итогам мероприятий выявлено более 800 административных правонарушений. В числе наиболее распространенных – распитие спиртного в общественных местах и появление в состоянии опьянения (83 случая), нахождение несовершеннолетних вне дома ночью без сопровождения взрослых (66 случаев), управление автомобилем в нетрезвом виде (12 фактов), а также вождение без документов или права управления транспортом (292 случая). Кроме того, зафиксировано 10 случаев продажи алкоголя в запрещенное время.

Отдельное внимание правоохранителей привлек случай в Талгаре, где около полуночи в одном из компьютерных клубов находился девятилетний ребенок без сопровождения взрослых.

В прокуратуре подчеркнули, что отсутствие контроля за детьми и игнорирование нарушений могут привести к более серьезным последствиям. Родителей призвали внимательнее следить за местонахождением несовершеннолетних и их кругом общения.

В надзорном органе отметили, что работа по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка будет продолжена.

Ранее сообщалось, что полиция Казахстана будет жестче следить за передвижениями детей летними ночами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник
11:40, 14 мая 2025
Можно ли привлекать сотрудника к работе в выходные и праздничные дни несколько раз в месяц
Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация
12:29, 22 декабря 2025
Работа в праздничные и выходные дни: как рассчитывается зарплата в Казахстане
Нарушения по использованию воды на 20 млн выявили в Алматинской области
10:16, 10 октября 2024
"Водные" нарушения на 20 млн тенге выявили в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Кайрат&quot; заработал больше &quot;Кристал Пэлэс&quot;
16:07, Сегодня
В Европе возмутились тому, что "Кайрат" заработал в ЛЧ больше, чем победитель ЛК
Жанабай третий на Кубке Азии по триатлону
15:20, Сегодня
Казахстанский триатлонист Арлан Жанабай стал призёром этапа Кубка Азии в Китае
Сатпаев назвал победителя ЛЧ
14:50, Сегодня
Сатпаев и игроки сборной Казахстана дали прогноз на исход финала Лиги чемпионов
Чесноков вернется в Казахстан
13:58, Сегодня
Вернётся в Казахстан? В Шотландии обсуждают вероятность отъезда Чеснокова из "Хартса"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: