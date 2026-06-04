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Происшествия

Автобус сбил женщину в Алматинской области: появились кадры с места ДТП

ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 22:17 Фото: zakon.kz
В Алматинской области 4 июня 2026 года произошло ДТП с участием общественного транспорта. В селе Бесагаш на пересечении Талгарского тракта (ул. Райымбек батыра) и ул. Алиханова автобус сбил женщину прямо на пешеходном переходе, передает Zakon.kz.

По словам очевидцев, общественный транспорт двигался в направлении Алматы. Перед переходом водитель, как утверждают свидетели, предварительно остановился, чтобы пропустить людей.

После того как пешеходы освободили проезжую часть, транспорт начал движение и стал набирать скорость. В этот же момент на дорогу, согласно предварительным показаниям свидетелей, неожиданно выбежала женщина.

Фото: zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 22:17

Фото: zakon.kz

Как отмечают очевидцы, пострадавшая успела перебежать полосу перед легковым автомобилем, водитель которого сумел вовремя среагировать и затормозить. Однако автобус из-за начатого ускорения остановить мгновенно не удалось.

Изначально в социальных сетях и локальных группах распространялась информация о гибели пешехода на месте происшествия. Данные сведения не подтвердились: прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую.

В настоящее время женщина находится в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все точные обстоятельства и детали случившегося.

Фото: zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 22:17

Фото: zakon.kz

Ранее в предгорьях Алматы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием кроссовера. В результате столкновения автомобиля с барьерным ограждением на автодороге в Алма-Арасанское ущелье пострадали пять человек.

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Канат Болысбек
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