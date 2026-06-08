Казахстанцу сломали челюсть, когда он защищал женщину

На выходных в Талгаре семейный конфликт едва не закончился трагедией, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появились кадры с места событий. Известно, что мужчина пришел на работу к своей супруге для выяснения отношений. В определенный момент за женщину вступились коллеги. Один из них, защищая ее, получил удар в лицо и перелом челюсти.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Алматинской области.

В ведомстве уточнили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Алматинской области

По предварительным данным стражей порядка, инцидент произошел на почве бытового конфликта между супругами.

Теперь в рамках расследования проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

Также сказано, что иная информация в интересах следствия на данном этапе разглашению не подлежит.

"Расследование продолжается". Пресс-служба ДП Алматинской области

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