Подготовка к свадьбе в Алматы закончилась поножовщиной
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В Алматы семейный конфликт, который должен был завершиться подготовкой к свадьбе, закончился поножовщиной, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) озвучили детали произошедшего.
Известно, что на парковке одного из торговых домов в Бостандыкском районе между мужчиной и братом его будущей супруги вспыхнула ссора.
В разгар конфликта один из участников, по версии следствия, схватился за нож и нанес оппоненту ранение, от которого потребовалась помощь медиков и госпитализация.
После подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.
"Орудие преступления обнаружено и изъято в салоне его авто. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела".Пресс-служба ДП Алматы
Теперь следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее в подвале частного дома было найдено тело мужчины, завернутое в полиэтилен. Детали – тут.
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