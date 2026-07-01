Подготовка к свадьбе в Алматы закончилась поножовщиной

В Алматы семейный конфликт, который должен был завершиться подготовкой к свадьбе, закончился поножовщиной, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) озвучили детали произошедшего.

Известно, что на парковке одного из торговых домов в Бостандыкском районе между мужчиной и братом его будущей супруги вспыхнула ссора.

В разгар конфликта один из участников, по версии следствия, схватился за нож и нанес оппоненту ранение, от которого потребовалась помощь медиков и госпитализация.

После подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

"Орудие преступления обнаружено и изъято в салоне его авто. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела". Пресс-служба ДП Алматы

Теперь следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подвале частного дома было найдено тело мужчины, завернутое в полиэтилен. Детали – тут.