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Происшествия

Подготовка к свадьбе в Алматы закончилась поножовщиной

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:56 Фото: pixabay
В Алматы семейный конфликт, который должен был завершиться подготовкой к свадьбе, закончился поножовщиной, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) озвучили детали произошедшего.

Известно, что на парковке одного из торговых домов в Бостандыкском районе между мужчиной и братом его будущей супруги вспыхнула ссора.

В разгар конфликта один из участников, по версии следствия, схватился за нож и нанес оппоненту ранение, от которого потребовалась помощь медиков и госпитализация.

После подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

"Орудие преступления обнаружено и изъято в салоне его авто. Вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного дела".Пресс-служба ДП Алматы

Теперь следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подвале частного дома было найдено тело мужчины, завернутое в полиэтилен. Детали – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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