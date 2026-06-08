В центре Алматы облицовка c высотки рухнула прямо на навес уличного кафе

В соцсетях распространяют кадры с разрушенным маркизом летней площадки кофейни в Алматы и лежащей рядом облицовочной плиткой. Zakon.kz обратился в акимат за комментарием.

Инцидент произошел в доме по улице Гоголя, пересечение с ул. Кунаева. Судя по видео, пострадал не только навес, но и мебель кофейни. Есть ли пострадавшие среди людей, не сообщается.

В акимате города рассказали, что многоквартирный дом по ул. Гоголя, 75 построили в 1977-1978 годах. Фасад здания облицован ракушечником. И произошло частичное отслоение элементов фасадной облицовки.

"Дом является объектом кондоминиума, содержание общего имущества которого, включая фасад здания, относится к обязанностям собственников помещений. В настоящее время аппаратом акима Медеуского района совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям ведется работа по организации демонтажа аварийных элементов облицовки фасада", – сообщили в акимате.

Отмечается, что вопрос обновления фасадов является актуальным, с учетом того, что значительная часть многоквартирных домов Алматы была построена несколько десятилетий назад.

Ранее сообщалось, что в текущем году в рамках программы модернизации фасадов в Медеуском районе предусмотрено обновление фасадов 50 многоквартирных жилых домов.