Разделся догола и лег на асфальт: безумное видео с мужчиной из Актау взорвало соцсети

В социальных сетях Актау распространяется видеоролик с обнаженным мужчиной, который в голом виде разгуливал по проезжей части города и ложился прямо на асфальт, шокируя случайных очевидцев. Поведением местного жителя уже заинтересовались правоохранительные органы, передает Zakon.kz.

На кадрах, снятых мобильными репортерами, видно, как голого мужчину по улице пытается сопровождать и увести другой человек. В какой-то момент возмутитель спокойствия падает и лежит посреди дороги, после чего его вновь пробуют поднять.

На резонансный инцидент отреагировали в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области, сообщив, что в отношении нарушителя были приняты меры.

"7 июня около 05:30 часов в полицию поступило сообщение о том, что в 39-м микрорайоне мужчина в обнаженном виде нарушает общественный порядок и тишину. По результатам проверки правонарушитель привлечен к административной ответственности за нарушение тишины, распитие алкогольных напитков в общественном месте и мелкое хулиганство", – официально прокомментировали в ведомстве 8 июня 2026 года корреспонденту Zakon.kz.

Как оказалось, перед своим "голым" бенефисом горожанин изрядно употребил спиртное. В региональном ДП добавили, что все собранные административные материалы уже направлены в суд для принятия окончательного процессуального решения.

Ранее в социальных сетях распространилось видео о том, что почти голый мужчина с ножом бегал по детской площадке в Астане.