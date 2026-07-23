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Происшествия

Спецназ уложил лицом в асфальт десятки молодых людей в Караганде: что произошло

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 22:10 Фото: Zakon.kz
В Караганде сотрудники спецназа пресекли возможную массовую драку возле одного из городских супермаркетов. Инцидент 23 июля 2026 года прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Кадры с места жесткого задержания, на которых силовики уложили участников инцидента лицом в асфальт, распространились в социальных сетях.

Поводом для оперативного выезда бойцов спецподразделения стало сообщение о скоплении агрессивно настроенных молодых людей.

Прибывшие на место стражи порядка сработали на опережение и не позволили конфликту перерасти в потасовку.

"Для выяснения всех обстоятельств в территориальный отдел полиции были доставлены 16 человек. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Ранее в Атырауской области местного жителя арестовали на 29 суток за повторное хулиганство и нецензурную брань.

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Канат Болысбек
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