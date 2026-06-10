Создавал дискомфорт: 63-летний алматинец устроил дебош в самолете из Петропавловска

По прибытии авиарейса Петропавловск – Алматы сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту южной столицы приняли от представителей авиакомпании пассажира, нарушившего общественный порядок во время полета, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки полицейские установили, что 63-летний житель Алматы, находясь на борту воздушного судна в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял требования экипажа, выражался нецензурной бранью и мешал другим пассажирам.

За совершенные противоправные действия мужчина привлечен к ответственности сразу по трем статьям КоАП РК: за появление в общественном месте в состоянии опьянения, нарушение правил поведения на воздушном судне и мелкое хулиганство.

Материал по факту мелкого хулиганства направлен в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы для принятия процессуального решения.

Тем временем в США пассажиры рейса Frontier Airlines были вынуждены силой удерживать 51-летнего мужчину, который, по данным полиции, попытался открыть аварийную дверь самолета на высоте около 10 тыс. м над Атлантическим океаном. Инцидент стал причиной экстренной посадки.